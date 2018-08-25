С начала суток боевики уже 6 раз обстреляли позиции ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. С начала суток боевики на Донбассе уже 6 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала суток зафиксировано 6 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск", - сообщил Гуцуляк.
Так, с полуночи оккупанты вели обстрел оборонительных позиций Объединенных сил вблизи Южного. Враг выпустил около 10 мин калибра 120 мм, и еще более 20 мин 82-го калибра, вел обстрел из гранатометов.
Также из гранатометов и другого пехотного вооружения российско-оккупационные войска осуществили провокационные обстрелы наших защитников вблизи н.п. Марьинка, Водяное, Новомихайловка.
С начала текущих суток потерь в результате боевых действий среди украинских военнослужащих нет.
Напомним, 24 августа, ситуация в районе проведения операции была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 39 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения.