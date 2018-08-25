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С начала суток боевики уже 6 раз обстреляли позиции ВСУ

Киев • УНН

 • 13019 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. С начала суток боевики на Донбассе уже 6 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

С начала суток боевики уже 6 раз обстреляли позиции ВСУ

"С начала суток зафиксировано 6 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск", - сообщил Гуцуляк.

Так, с полуночи оккупанты вели обстрел оборонительных позиций Объединенных сил вблизи Южного. Враг выпустил около 10 мин калибра 120 мм, и еще более 20 мин 82-го калибра, вел обстрел из гранатометов.

Также из гранатометов и другого пехотного вооружения российско-оккупационные войска осуществили провокационные обстрелы наших защитников вблизи н.п. Марьинка, Водяное, Новомихайловка.

С начала текущих суток потерь в результате боевых действий среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, 24 августа, ситуация в районе проведения операции была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 39 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения.

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