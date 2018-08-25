З початку доби бойовики вже 6 разів обстріляли позиції ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. З початку доби бойовики на Донбасі вже 6 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"З початку доби зафіксовано 6 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ", - повідомив Гуцуляк.
Так, з опівночі окупанти вели обстріл оборонних позицій Об’єднаних сил поблизу Південного. Ворог випустив близько 10 мін калібру 120 мм, та ще понад 20 мін 82-го калібру, вів обстріл з гранатометів.
Також з гранатометів та іншого піхотного озброєння російсько-окупаційні війська здійснили провокаційні обстріли наших захисників поблизу н.п. Мар’їнка, Водяне, Новомихайлівка.
Від початку поточної доби втрат внаслідок бойових дій серед Українських військовослужбовців немає.
Нагадаємо, 24 серпня, ситуація в районі проведення операції була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 39 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння.