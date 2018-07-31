С начала суток боевики уже 4 раза обстреляли позиции ВСУ

"С полуночи украинскими военными зафиксировано 4 прицельные враждебные обстрелы. Российско-оккупационные войска осуществляли вооруженные провокации из гранатометов и стрелкового оружия в районе Светлодарска, Лебединского и дважды - вблизи Крымского", - сообщил Гуцуляк.



По словам Гуцуляка, потерь среди наших украинских военных в результате боевых действий с начала текущих суток нет.



Напомним, за минувшие сутки, 30 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.



Боевики 40 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе трижды с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.



