С начала суток боевики уже 4 раза обстреляли позиции ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. С начала суток боевики на Донбассе уже 4 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С полуночи украинскими военными зафиксировано 4 прицельные враждебные обстрелы. Российско-оккупационные войска осуществляли вооруженные провокации из гранатометов и стрелкового оружия в районе Светлодарска, Лебединского и дважды - вблизи Крымского", - сообщил Гуцуляк.
По словам Гуцуляка, потерь среди наших украинских военных в результате боевых действий с начала текущих суток нет.
Напомним, за минувшие сутки, 30 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.
Боевики 40 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе трижды с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.