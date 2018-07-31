З початку доби бойовики вже 4 рази обстріляли позиції ЗСУ

"З опівночі українськими військовими зафіксовано 4 прицільні ворожі обстріли. Російсько-окупаційні війська здійснювали збройні провокації із гранатометів та стрілецької зброї в районі Світлодарська, Лебединського, та двічі — поблизу Кримського", - повідомив Гуцуляк.



За словами Гуцуляка, втрат серед наших українських військових внаслідок бойових дій від початку поточної доби немає.



Нагадаємо, минулої доби, 30 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.



Бойовики 40 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.



