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З початку доби бойовики вже 4 рази обстріляли позиції ЗСУ

З початку доби бойовики вже 4 рази обстріляли позиції ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. З початку доби бойовики на Донбасі вже 4 рази обстріляли позиції Збройних сил України. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"З опівночі українськими військовими зафіксовано 4 прицільні ворожі обстріли. Російсько-окупаційні війська здійснювали збройні провокації із гранатометів та стрілецької зброї в районі Світлодарська, Лебединського, та двічі — поблизу Кримського", - повідомив Гуцуляк.

За словами Гуцуляка, втрат серед наших українських військових внаслідок бойових дій від початку поточної доби немає.

Нагадаємо, минулої доби, 30 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Бойовики 40 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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