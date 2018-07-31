З початку доби бойовики вже 4 рази обстріляли позиції ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. З початку доби бойовики на Донбасі вже 4 рази обстріляли позиції Збройних сил України. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"З опівночі українськими військовими зафіксовано 4 прицільні ворожі обстріли. Російсько-окупаційні війська здійснювали збройні провокації із гранатометів та стрілецької зброї в районі Світлодарська, Лебединського, та двічі — поблизу Кримського", - повідомив Гуцуляк.
За словами Гуцуляка, втрат серед наших українських військових внаслідок бойових дій від початку поточної доби немає.
Нагадаємо, минулої доби, 30 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.
Бойовики 40 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.