С начала суток боевики на Донбассе уже 7 раз обстреляли позиции ВСУ

"С полуночи и по состоянию на 09.00 утра зафиксировано уже 7 вражеских обстрелов", - отметил представитель.



По его словам, наиболее беспокойной выдалась ночь на Луганском направлении. От начала суток противник открывал огонь пять раз.



Вражеские выстрелы из гранатометов и стрелкового оружия раздавались в районах Крымского, Малинового и Троицкого. Наиболее горячо было у Новозвановки, где враг дополнительно применил также огонь БМП.



Кроме того, дважды боевики нарушали режим тишины на Донецком направлении. Местами вражеских провокаций с применением гранатометов и стрелкового оружия стали поселки Лебединский и Широкино.



"Отмечу, что все упомянутые враждебные провокации идентифицированы как прицельные, поэтому на большинство из них наши военнослужащие дали врагу адекватный ответ. Потерь с начала текущих суток в рядах Вооруженных Сил Украины нет", - сообщил Мотузяник.



Как сообщал УНН, состояние здоровья трех военнослужащих Вооруженных Сил Украины, получивших ранения за прошедшие сутки, есть удовлетворительным.