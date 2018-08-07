С начала суток боевики на Донбассе уже 7 раз обстреляли позиции ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. С начала сегодняшних суток боевики на Донбассе уже 7 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны полковник Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"С полуночи и по состоянию на 09.00 утра зафиксировано уже 7 вражеских обстрелов", - отметил представитель.
По его словам, наиболее беспокойной выдалась ночь на Луганском направлении. От начала суток противник открывал огонь пять раз.
Вражеские выстрелы из гранатометов и стрелкового оружия раздавались в районах Крымского, Малинового и Троицкого. Наиболее горячо было у Новозвановки, где враг дополнительно применил также огонь БМП.
Кроме того, дважды боевики нарушали режим тишины на Донецком направлении. Местами вражеских провокаций с применением гранатометов и стрелкового оружия стали поселки Лебединский и Широкино.
"Отмечу, что все упомянутые враждебные провокации идентифицированы как прицельные, поэтому на большинство из них наши военнослужащие дали врагу адекватный ответ. Потерь с начала текущих суток в рядах Вооруженных Сил Украины нет", - сообщил Мотузяник.
Как сообщал УНН, состояние здоровья трех военнослужащих Вооруженных Сил Украины, получивших ранения за прошедшие сутки, есть удовлетворительным.