З початку доби бойовики на Донбасі вже 7 разів обстріляли позиції ЗСУ

"Від опівночі і станом на 09.00 ранку зафіксовано вже 7 ворожих обстрілів", - зазначив речник.



За його словами, найбільш неспокійною видалася ніч на Луганському напрямку. Там від початку доби противник відкривав вогонь п’ять разів.



Ворожі постріли з гранатометів і стрілецької зброї лунали в районах Кримського, Малинового і Троїцького. Найбільш гаряче було біля Новозванівки, де ворог додатково застосував також вогонь БМП.



Окрім того, двічі бойовики порушували режим тиші на Донецькому напрямку. Місцями ворожих провокацій із застосуванням гранатометів і стрілецької зброї стали селища Лебединське і Широкине.



"Відзначу, що усі згадані ворожі провокації ідентифіковані як прицільні, тому на більшість з них наші військовослужбовці дали ворогу адекватну відповідь. Втрат з початку поточної доби в лавах Збройних Сил України немає", - повідомив Мотузяник.



Як повідомляв УНН, стан здоров’я трьох військовослужбовців Збройних Сил України, що отримали поранення минулої доби, є задовільним.