С начала суток боевики два раза обстреляли украинских военных на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. С начала текущих суток боевики на Донбассе освершили два прицельных обстрела позиций украинских военных. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"С полуночи и состоянием 9 утра украинские защитники зафиксировали пока два прицельных обстрела. Ночью из гранатометов и пехотного вооружения российско-оккупационные войска вели обстрелы украинских позиций вблизи Водяного и Павлополья. С начала текущих суток потерь среди украинских военнослужащих нет", - сказал Мотузяник.
По его словам, подразделения ООС полностью контролируют ситуацию.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 23 раза открывали огонь по позициям наших войск.