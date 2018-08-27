С начала суток боевики два раза обстреляли украинских военных на Донбассе

"С полуночи и состоянием 9 утра украинские защитники зафиксировали пока два прицельных обстрела. Ночью из гранатометов и пехотного вооружения российско-оккупационные войска вели обстрелы украинских позиций вблизи Водяного и Павлополья. С начала текущих суток потерь среди украинских военнослужащих нет", - сказал Мотузяник.



По его словам, подразделения ООС полностью контролируют ситуацию.



Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 23 раза открывали огонь по позициям наших войск.



