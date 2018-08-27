З початку доби бойовики два рази обстріляли українських військових на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. З початку поточної доби бойовики на Донбасі зробили два прицільних обстріли позицій українських військових. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"З опівночі і станом 9 ранку українські захисники зафіксували поки що два прицільних обстріли. Вночі з гранатометів і піхотного озброєння російсько-окупаційні війська вели обстріли українських позицій поблизу Водяного і Павлополя. Від початку поточної доби втрат серед українських військовослужбовців немає", - сказав Мотузяник.
За його словами, підрозділи ООС повністю контролюють ситуацію.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 23 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ.