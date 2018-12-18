С начала суток боевики 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. С начала этого периода по состоянию на 12.00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 провокационные обстрелы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Сразу с полуночи оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе н.п. Чермалык, и после 03.00 ночи применили гранатометы вблизи села Славное. Сегодняшнее утро отметился очередным фактом применения российско-оккупационными войсками тяжелого вооружения, которое должно быть давно отведено на определенные расстояния согласно минского соглашениями ", -сказано в сообщении.
Кроме того, с 07.12, в течение получаса, враг совершил 8 артиллерийских выстрелов из артиллерии калибра 152 мм и выпустил 4 мины калибра 120 мм по нашим защитникам Новотошковское. Российско-оккупационные войска вели огонь по направлению оккупированного города Кадиевка. Огонь подразделения Объединенных сил не открывали, с целью сохранения жизни и здоровья личного состава.
"Кроме этого, с 11.00 оккупанты открывали огонь из гранатометов по позициям защитников Украины вблизи Лебединского. Потерь от начала этого периода в результате боевых действий среди наших украинских героев нет", - добавили в Минобороны.
Как сообщал УНН, 17 декабря российские боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Применения вооружения, запрещенного минского соглашениями не зафиксировано.