З початку доби бойовики 4 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. З початку цієї доби станом на 12.00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 провокаційні обстріли. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Одразу з опівночі окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів в районі н.п. Чермалик, та після 03.00 ночі застосували гранатомети поблизу села Славне. Сьогоднішній ранок відзначився черговим фактом застосування російсько-окупаційними військами важкого озброєння, яке б мало бути давно відведене на визначені відстані згідно з Мінськими угодами", -сказано у повідомлені.
Крім того, з 07.12, протягом півгодини, ворог здійснив 8 артилерійських пострілів з артилерії калібру 152 мм та випустив 4 міни калібру 120 мм по наших оборонцях Новотошківського. Російсько-окупаційні війська вели вогонь з напрямку окупованого міста Кадіївка. Вогонь у відповідь підрозділи Об’єднаних сил не відкривали, з метою збереження життя та здоров’я особового складу.
"Окрім цього, з 11.00 окупанти відкривали вогонь з гранатометів по позиціях захисників України поблизу Лебединського. Втрат від початку цієї доби внаслідок бойових дій серед наших українських героїв немає", - додали у Міноборони.
Як повідомляв УНН, 17 грудня російські бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано.