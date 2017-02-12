С начала суток боевики 33 раза открывали огонь по позициям сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сегодня на Донбассе зафиксировано 33 обстрелы по позициям сил АТО, потерь среди наших военных нет, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"В целом зафиксировано 33 обстрелы, потерь среди наших военных нет", - говорится в сообщении.
В частности, на мариупольском направлении оккупанты из минометов калибра 82-миллиметра обстреливали Павлополь и Красногоровку. С гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Новотроицкое, Лебединское, Водяное и Широкино. По Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Новогригорьевке - БМП.
На донецком направлении из минометов обстреляли Верхнеторецкое и Авдеевку. С гранатометов и стрелкового оружия - Новоселовку Вторую, Каменку, Луганское. По позициям в районе Авдеевки огонь вела БМП противника. По Троицкому, Новоселовке Второй и Каменке - снайперы.
На луганском направлении из гранатометов обстреляли Новоалександровку.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО погибших украинских военных нет, двое ранены .