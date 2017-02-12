З початку доби бойовики 33 рази відкривали вогонь по позиціям сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сьогодні на Донбасі зафіксовано 33 обстріли по позиціям сил АТО, втрат серед наших військових немає. передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Загалом зафіксовано 33 обстріли, втрат серед наших військових немає", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, на маріупольському напрямку окупанти з мінометів калібру 82-міліметри обстрілювали Павлопіль та Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Новотроїцьке, Лебединське, Водяне та Широкине. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер, а по Новогригорівці – БМП.
На донецькому напрямку з мінометів обстріляли Верхньоторецьке та Авдіївку. З гранатометів та стрілецької зброї – Новоселівку Другу, Кам’янку, Луганське. По позиціях в районі Авдіївки вогонь вела БМП противника. По Троїцькому, Новоселівці Другій та Кам’янці – снайпери.
На луганському напрямку з гранатометів обстріляли Новоолександрівку.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні АТО загиблих українських військових немає, двоє поранених.