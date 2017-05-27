С начала суток боевики 18 раз обстреляли позиции сил АТО

"Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается напряженной. С начала суток подразделения российско-террористических бандформирований 18 раз открывали огонь по подразделениям Украинские войска", - говорится в сообщении.

Так, на приморском направлении, около 6.00 часов утра пророссийские незаконные вооруженные формирования из минометов калибра 120 мм обстреляли наши позиции у поселка Чермалык. Не прекращались враждебные обстрелы и в районе Широкино, Водяного и Гнутово, где противник в течение дня неоднократно вел огонь из стрелкового оружия и гранатометов различных модификаций. Кроме того, вблизи Марьинки боевики совершили обстрел укреплений сил АТО из крупнокалиберных пулеметов.

"Донецкое направление. На этой части фронта пророссийские бандформирования более 5 раз применяли оружие против украинских воинов. Впрочем, интенсивность вражеского огня и характеристики вооружения, из которого боевики осуществляли обстрелы, имели достаточно разрушительные последствия. Так, около 1.00 часов ночи противник совершил обстрел оборонительных укреплений сил АТО в районе поселка Зайцево из 122-мм артиллерийских систем. Впоследствии, на том же участке линии соприкосновения, бандиты применили противотанковый ракетный комплекс. Позже из окрестностей временно окупированного Донецка боевики обстреливали украинских воинов, которые держат оборону возле поселка Пески, из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неспокойно было и в южном пригороде Авдеевки, где незаконные вооруженные форсирования били по нашим укреплениям из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из стрелкового оружия", - отметили в штабе.

Кроме того, на луганском направлении, с начала суток пророссийские вооруженные банды 2 раза открывали огонь по нашим опорных пунктах. В частности, вблизи Новозвановки боевики совершили коварный обстрел военнослужащих ВС Украины с автоматических станковых гранатометов. Также противник из стрелкового оружия бил вблизи н.п. Донец.

Напомним, с начала суток восемь украинских военных получили ранения.