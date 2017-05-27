З початку доби бойовики 18 разів обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. З початку доби підрозділи російсько-терористичних бандформувань 18 разів відкривали вогонь по підрозділах Українського війська, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається напруженою. З початку доби підрозділи російсько-терористичних бандформувань 18 разів відкривали вогонь по підрозділах Українського війська", - йдеться в повідомленні.
Так, на приморському напрямку, близько 6.00 години ранку проросійські незаконні збройні формування з мінометів калібру 120 мм обстріляли наші позиції біля селища Чермалик. Не припинялись ворожі обстріли й в районі Широкиного, Водяного та Гнутового, де противник впродовж дня неодноразово вів вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів різних модифікацій. Окрім того, поблизу Мар'їнки бойовики здійснили обстріл укріплень сил АТО з великокаліберних кулеметів.
"Донецький напрямок. На цій частині фронту проросійські бандформування понад 5 разів застосовували зброю проти українських воїнів. Втім, інтенсивність ворожого вогню та характеристики озброєння, з якого бойовики здійснювали обстріли, мали достатньо руйнівні наслідки. Так, близько 1.00 години ночі противник здійснив обстріл оборонних укріплень сил АТО в районі селища Зайцеве зі 122-мм артилерійських систем. Згодом, на тій же ділянці лінії зіткнення, бандити застосували протитанковий ракетний комплекс. Пізніше з околиць тимчасово окупованого Донецька бойовики обстрілювали українських воїнів, котрі тримають оборону поблизу селища Піски, з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Неспокійно було й у південному передмісті Авдіївки, де незаконні збройні форсування били по наших укріпленнях з мінометів калібру 120 й 82 мм, а також зі стрілецької зброї", - зазначили у штабі.
Крім того, на луганському напрямку, з початку доби проросійські озброєні банди 2 рази відкривали вогонь по наших опорних пунктах. Зокрема, поблизу Новозванівки бойовики здійснили підступний обстріл військовослужбовців ЗС України з автоматичних станкових гранатометів. Також противник зі стрілецької зброї бив поблизу н.п. Донець.
Нагадаємо, з початку доби вісім українських військових отримали поранення.