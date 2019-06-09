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6 марта, 19:19 • 134909 просмотра

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6 марта, 17:12 • 143424 просмотра

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С начала суток боевики 14 раз обстреляли позиции сил ООС

С начала суток боевики 14 раз обстреляли позиции сил ООС

Киев  •  УНН

 • 9775 просмотра

КИЕВ. 9 чеврня. УНН. С начала суток враг четырнадцать раз нарушил режим прекращения огня. Об этом УНН сообщает по информации пресс-центра Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями 122 мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил (село Водяное, населенные пункты Павлополь, Верхнеторецкое, Михайловка, Талаковка, Гнутово).

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил (вблизи населенных пунктов Новолуганское, Новоалександровка, Борщеватое, Зайцево).

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили штабов.

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