З початку доби бойовики 14 разів обстріляли позиції сил ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 чеврня. УНН. Від початку доби ворог чотирнадцять разів порушив режим припинення вогню. Про це УНН повідомляє за інформацією прес-центру Об’єднаних сил.
“Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — повідомили в штабі.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід” противник здійснив вісім обстрілів позицій Об’єднаних сил (село Водяне, населені пункти Павлопіль, Верхньоторецького, Михайлівка, Талаківка, Гнутове).
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ” противник здійснив шість обстрілів позицій Об’єднаних сил (поблизу населених пунктів Новолуганське, Новоалександрівка, Борщувате, Зацеве).
Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає.
“На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються”, — повідомили штабів.
Нагадаємо, напередодні, 8 червня збройні формування Російської Федерації 22 рази порушили режим припинення вогню, з них сім разів — із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 та 82 мм та озброєння танку.