С начала битвы за Мосул освободили 78 сел
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. За девять дней операции по освобождению Мосула от боевиков группировки "Исламское государство" освободили 78 сел. Об этом со ссылкой на данные иракской армии сообщает euronews, передает УНН.
Указано, что бойцы курдского ополчения "пешмерга" и элитные иракские силы продвинулись вперед и находятся в семи километрах от второго по величине города Ирака. При этом, по данным Reuters, элитное подразделение иракской армии сделало паузу в наступлении на Мосул, подойдя к восточной окраине города во вторник.
Силы коалиции, которые поддерживают американские, британские и французские ВВС, испытывают ожесточенное сопротивление со стороны "Исламского государства" в виде нападений смертников, фугасов и отвлечения внимания наступлениями в других районах Ирака.
Боевики "Исламского государства" вели контрнаступление в Киркуке и Рутбе. Пустынный город Рутба лежит за 450 км на северо-запад от Мосула. В воскресенье они начали атаку и расширили подконтрольную им территорию.
На фоне усиления борьбы ООН предупредила, что "Исламское государство" может использовать производные химического оружия, и ожидает массового перемещения мирных жителей из Мосула.
Представитель ООН по правам человека Руперт Колвилл сказал, что "Исламское государство", как сообщается, убило десятки людей вокруг Мосула на прошлой неделе.