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15 марта, 19:03 • 116776 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171841 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141397 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133631 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114500 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106456 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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С начала битвы за Мосул освободили 78 сел

С начала битвы за Мосул освободили 78 сел

Киев • УНН

 • 9698 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. За девять дней операции по освобождению Мосула от боевиков группировки "Исламское государство" освободили 78 сел. Об этом со ссылкой на данные иракской армии сообщает euronews, передает УНН.

Указано, что бойцы курдского ополчения "пешмерга" и элитные иракские силы продвинулись вперед и находятся в семи километрах от второго по величине города Ирака. При этом, по данным Reuters, элитное подразделение иракской армии сделало паузу в наступлении на Мосул, подойдя к восточной окраине города во вторник.

Силы коалиции, которые поддерживают американские, британские и французские ВВС, испытывают ожесточенное сопротивление со стороны "Исламского государства" в виде нападений смертников, фугасов и отвлечения внимания наступлениями в других районах Ирака.

Боевики "Исламского государства" вели контрнаступление в Киркуке и Рутбе. Пустынный город Рутба лежит за 450 км на северо-запад от Мосула. В воскресенье они начали атаку и расширили подконтрольную им территорию.

На фоне усиления борьбы ООН предупредила, что "Исламское государство" может использовать производные химического оружия, и ожидает массового перемещения мирных жителей из Мосула.

Представитель ООН по правам человека Руперт Колвилл сказал, что "Исламское государство", как сообщается, убило десятки людей вокруг Мосула на прошлой неделе.

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