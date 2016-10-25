С начала битвы за Мосул освободили 78 сел

Указано, что бойцы курдского ополчения "пешмерга" и элитные иракские силы продвинулись вперед и находятся в семи километрах от второго по величине города Ирака. При этом, по данным Reuters, элитное подразделение иракской армии сделало паузу в наступлении на Мосул, подойдя к восточной окраине города во вторник.

Силы коалиции, которые поддерживают американские, британские и французские ВВС, испытывают ожесточенное сопротивление со стороны "Исламского государства" в виде нападений смертников, фугасов и отвлечения внимания наступлениями в других районах Ирака.

Боевики "Исламского государства" вели контрнаступление в Киркуке и Рутбе. Пустынный город Рутба лежит за 450 км на северо-запад от Мосула. В воскресенье они начали атаку и расширили подконтрольную им территорию.

На фоне усиления борьбы ООН предупредила, что "Исламское государство" может использовать производные химического оружия, и ожидает массового перемещения мирных жителей из Мосула.

Представитель ООН по правам человека Руперт Колвилл сказал, что "Исламское государство", как сообщается, убило десятки людей вокруг Мосула на прошлой неделе.