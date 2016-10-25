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З початку битви за Мосул звільнено 78 сіл

З початку битви за Мосул звільнено 78 сіл

Київ • УНН

 • 9698 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За дев'ять днів операції зі звільнення Мосула від бойовиківа угруповання "Ісламська держава" було звільнено 78 сіл. Про це з посиланням на дані іракської армії повідомляє euronews, передає УНН.

Вказано, що бійці курдського ополчення "пешмерга" і елітні іракські сили просунулися вперед і перебувають за сім кілометрів від другого за величиною міста Іраку. При цьому, за даними Reuters, елітний підрозділ іракської армії зробив паузу в наступі на Мосул, підійшовши до східної околиці міста у вівторок.

Сили коаліції, які підтримують американські, британські та французькі ВПС, відчувають запеклий опір з боку "Ісламської держави" у вигляді нападів смертників, фугасів і відволіканням уваги нападами в інших районах Іраку.

Бойовики "Ісламської держави" вели контрнаступ в Кіркуку і Рутбі. Пустельне місто Рутба лежить за 450 км на північному заході від Мосула. У неділю вони почали атаку і розширили підконтрольну їм територію.

На тлі посилення боротьби ООН попередила, що "Ісламська держава" може використовувати похідні хімічну зброю, і очікує масове переміщення мирних жителів з Мосула.

Представник ООН з прав людини Руперт Колвілл сказав, що "Ісламська держава", як повідомляється, вбила десятки людей навколо Мосула минулого тижня.

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