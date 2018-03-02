С начала АТО саперы обезвредили более 185 тыс. боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. С начала проведения антитеррористической операции украинские саперы обнаружили и обезвредили около 185,6 тыс. взрывоопасных предметов в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Всего с начала проведения АТО, саперы проверили более 3000 667 га территории Донецкой и Луганской областей и обезвредили около 185 600 взрывоопасных предметов. Очистили более 1182 км дорог и маршрутов движения", - говорится в сообщении.
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В частности, в течение последнего недели саперные подразделения проверили около 19 га территории на наличие взрывоопасных предметов и обезвредили 1079 единиц. Очистили более 29,5 км дорог и маршрутов движения.