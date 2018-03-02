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З початку АТО сапери знешкодили понад 185 тис. боєприпасів

Київ • УНН

 • 8063 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. З початку проведення антитерористичної операції українські сапери виявили та знешкодили близько 185,6 тис. вибухонебезпечних предметів у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.

“Загалом, з початку проведення АТО, сапери перевірили понад 3 тисячі 667 га території Донецької та Луганської областей та знешкодили близько 185 600 вибухонебезпечних предметів. Очистили понад 1182 км доріг та маршрутів руху”, — йдеться у повідомленні.

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Зокрема, протягом останього тижня саперні підрозділи перевірили близько 19 га території на наявність вибухонебезпечних предметів та знешкодили 1079 одиниць. Очистили понад 29,5 км доріг та маршрутів руху.

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