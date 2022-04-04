"В их глазах грусть": из-под обстрелов в Мариуполе спасли собак и кошек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В муниципальном приюте Винницы находятся собаки и коты, которых спасли из-под обстрелов в Мариуполе. Об этом сообщил Винницкий городской голова Сергей Моргунов в Telegram, передает УНН.
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"Животные, спасенные из-под обстрелов в Мариуполе. Сейчас они "отходят" в муниципальном приюте. В их глазах - печаль. Но, возможно, именно в Виннице они найдут новых заботливых хозяев. Обращайтесь в приют - тел. 0673838377", - написал Моргунов.
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