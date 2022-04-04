"В их глазах грусть": из-под обстрелов в Мариуполе спасли собак и кошек

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"Животные, спасенные из-под обстрелов в Мариуполе. Сейчас они "отходят" в муниципальном приюте. В их глазах - печаль. Но, возможно, именно в Виннице они найдут новых заботливых хозяев. Обращайтесь в приют - тел. 0673838377", - написал Моргунов.

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В Мариупольском городском совете показали фото центрального проспекта Мира до и после начала российской военной агрессии против Украины.