"В їхніх очах сум": з-під обстрілів у Маріуполі врятували собак та котів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У муніципальному притулку Вінниці перебувають собаки та коти, яких врятували з-під обстрілів в Маріуполі. Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов у Telegram, передає УНН.
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"Тваринки, врятовані з-під обстрілів в Маріуполі. Зараз вони "відходять" у муніципальному притулку. У їхніх очах - сум. Але, можливо, саме у Вінниці вони знайдуть нових турботливих господарів. Звертайтесь до притулку - тел. 0673838377", - написав Моргунов.
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