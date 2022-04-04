"В їхніх очах сум": з-під обстрілів у Маріуполі врятували собак та котів

Цитата

"Тваринки, врятовані з-під обстрілів в Маріуполі. Зараз вони "відходять" у муніципальному притулку. У їхніх очах - сум. Але, можливо, саме у Вінниці вони знайдуть нових турботливих господарів. Звертайтесь до притулку - тел. 0673838377", - написав Моргунов.

Доповнення

У Маріупольській міській раді показали фото центрального проспекту Миру до і після початку російської воєнної агресії проти України.