С полуночи боевики девять раз обстреляли украинские силы на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. С полуночи украинские военные уже 9 раз попадали под прицельные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
Так, на луганском направлении враг применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Новолуганского, и дважды - по защитникам Крымского.
Из этих же видов оружия российско-оккупационные войска нарушали режим тишины на донецком направлении вблизи Широкино, и дважды в районе Марьинки и Водяного. После 7:00 наши защитники Талаковки насчитали 7 разрывов от минометных снарядов калибра 82 мм.
С начала текущих суток потерь в результате боевых действий среди украинских военных нет.
Напомним, за минувшие сутки, 2 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики 28 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения.