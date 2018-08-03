З опівночі бойовики дев'ять разів обстріляли українські сили на Донбасі

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КИЇВ. 3 липня. УНН. З опівночі українські військові вже 9 разів потрапляли під прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

Так, на луганському напрямку ворог застосовував гранатомети та великокаліберні кулемети поблизу Новолуганського, та двічі — по захисникам Кримського.

З цих же видів зброї російсько-окупаційні війська порушували режим тиші на донецькому напрямку поблизу Широкиного, та двічі в районі Мар’їнки та Водяного. Після 7:00 наші захисники Талаківки нарахували 7 розривів від мінометних снарядів калібру 82 мм.

Від початку поточної доби втрат внаслідок бойових дій серед українських військових немає.

Нагадаємо, минулої доби, 2 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі один раз із важкого озброєння.

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