З опівночі бойовики дев'ять разів обстріляли українські сили на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. З опівночі українські військові вже 9 разів потрапляли під прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
Так, на луганському напрямку ворог застосовував гранатомети та великокаліберні кулемети поблизу Новолуганського, та двічі — по захисникам Кримського.
З цих же видів зброї російсько-окупаційні війська порушували режим тиші на донецькому напрямку поблизу Широкиного, та двічі в районі Мар’їнки та Водяного. Після 7:00 наші захисники Талаківки нарахували 7 розривів від мінометних снарядів калібру 82 мм.
Від початку поточної доби втрат внаслідок бойових дій серед українських військових немає.
Нагадаємо, минулої доби, 2 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі один раз із важкого озброєння.