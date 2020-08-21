Из Германии вылетел самолет для транспортировки Навального
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Из Германии вылетел самолет, чтобы забрать оппозиционного российского политика Алексея Навального, который находится в больнице. Однако, в России считают, что его нельзя перевозить по состоянию здоровья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.
"Россияне не выпустят критика Путина Навального. Оппозиционных политиков, очевидно, нельзя транспортировать после отравления. Переговоры продолжаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские врачи не разрешают транспортировку оппозиционного политика в Германию.
"В 3:11 утра скорая помощь уехала из Германии, чтобы доставить Навального в ФРГ. Самолет и спасательная группа из Нюрнберга (Бавария) отправились в Омск, примерно в 2200 километрах к востоку от Москвы, где Навальный находится в больнице. Посадка в Омске ожидается около 7:30 утра по немецкому времени", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 21 августа главный врач омской больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский сообщил, что оппозиционного российского политика Алексея Навального нельзя перевозить по состоянию его здоровья.