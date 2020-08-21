З Німеччини вилетів літак для транспортування Навального

“Росіяни не випустять критика Путіна Навального. Опозиційних політиків, очевидно, не можна транспортувати після отруєння. Переговори тривають”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські лікарі не дозволяють транспортування опозиційного політика до Німеччини.

“О 3:11 ранку швидка допомога виїхала з Німеччини, щоб доставити Навального до ФРН. Літак і рятувальна група з Нюрнберга (Баварія) вирушили в Омськ, приблизно в 2200 кілометрах на схід від Москви, де Навальний перебуває в лікарні. Посадка в Омську очікується близько 7:30 ранку за німецьким часом”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 21 серпня головний лікар омської лікарні швидкої допомоги № 1 Олександр Мураховський повідомив, що опозиційного російського політика Олексія Навального не можна перевозити через стан його здоров’я.