З Німеччини вилетів літак для транспортування Навального
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. З Німеччини вилетів літак, щоб забрати опозиційного російського політика Олексія Навального, який перебуває в лікарні. Проте, у Росії вважають, що його не можна перевозити через стан здоров’я. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bild.
“Росіяни не випустять критика Путіна Навального. Опозиційних політиків, очевидно, не можна транспортувати після отруєння. Переговори тривають”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські лікарі не дозволяють транспортування опозиційного політика до Німеччини.
“О 3:11 ранку швидка допомога виїхала з Німеччини, щоб доставити Навального до ФРН. Літак і рятувальна група з Нюрнберга (Баварія) вирушили в Омськ, приблизно в 2200 кілометрах на схід від Москви, де Навальний перебуває в лікарні. Посадка в Омську очікується близько 7:30 ранку за німецьким часом”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зранку 21 серпня головний лікар омської лікарні швидкої допомоги № 1 Олександр Мураховський повідомив, що опозиційного російського політика Олексія Навального не можна перевозити через стан його здоров’я.