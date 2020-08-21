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З Німеччини вилетів літак для транспортування Навального

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. З Німеччини вилетів літак, щоб забрати опозиційного російського політика Олексія Навального, який перебуває в лікарні. Проте, у Росії вважають, що його не можна перевозити через стан здоров’я. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bild.

З Німеччини вилетів літак для транспортування Навального

“Росіяни не випустять критика Путіна Навального. Опозиційних політиків, очевидно, не можна транспортувати після отруєння. Переговори тривають”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські лікарі не дозволяють транспортування опозиційного політика до Німеччини.

“О 3:11 ранку швидка допомога виїхала з Німеччини, щоб доставити Навального до ФРН. Літак і рятувальна група з Нюрнберга (Баварія) вирушили в Омськ, приблизно в 2200 кілометрах на схід від Москви, де Навальний перебуває в лікарні. Посадка в Омську очікується близько 7:30 ранку за німецьким часом”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 21 серпня головний лікар омської лікарні швидкої допомоги № 1 Олександр Мураховський повідомив, що опозиційного російського політика Олексія Навального не можна перевозити через стан його здоров’я.

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