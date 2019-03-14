С приближением выборов усилена охрана границы с РФ, Молдовой и на админчерте с Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В связи с приближением выборов президента Украины Госпогранслужба уже усилила охрану на границе с Российской Федерацией, Молдовской границей и админчертой с временно оккупированным Крымом. Об этом во время брифинга в Киеве заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает корреспондент УНН.
Так, по словам Слободяна, в течение марта Государственная пограничная служба Украины осуществляет меры усиленной охраны границы в связи с подготовкой и проведением выборов Президента.
"На наиболее активных угрожаемых направлениях, а это - граница с Российской Федерацией, центральный сегмент Молдавской границы, админмежах с временно оккупированным Крымом, уже используется резерв главы службы в достаточном количестве", - заявил пресс-секретарь.
Он рассказал также, что, во взаимодействии с национальной полицией пограничниками были спланированы дополнительные меры по контролю за соблюдением режима государственной границы в контролируемых пограничных районах.
"Будут выставлены дополнительные контрольные посты, в состав которых будут входить как пограничники, так и представители национальной полиции. Спланировано и организовано дежурство сил и средств авиации ГПСУ, проведены другие мероприятия", - сказал он.
Напомним, в течение марта в связи с подготовкой и проведением выборов Президента Украины Государственная пограничная служба Украины осуществляет меры усиленной охраны границы. В частности, активная фаза усиления системы охраны границы начнется уже на следующей неделе.