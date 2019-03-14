З наближенням виборів підсилено охорону кордону з РФ, Молдовою та на адмінмежі з Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У зв’язку з наближенням виборів президента України Держприкордонслужба вже посилила охорону на кордоні з Російською Федерацією, Молдовському кордоні та адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом. Про це під час брифінгу у Києві заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає кореспондент УНН.
Так, за словами Слободяна, впродовж березня Державна прикордонна служба України здійснює заходи посиленої охорони кордону у зв’язку з підготовкою та проведенням виборів Президента.
“На найбільш активних загрозливих напрямках, а це — кордон з Російською Федерацією, центральний сегмент Молдовського кордону, адмінмежа з тимчасово окупованим Кримом, вже використовується резерв голови служби у достатній кількості”, — заявив речник.
Він розповів також, що, у взаємодії з національною поліцією прикордонниками були сплановані додаткові заходи з контролю за дотриманням режиму державного кордону в контрольованих прикордонних районах.
“Будуть виставлені додаткові контрольні пости, до складу яких будуть входити як прикордонники, так і представники національної поліції. Сплановано та організовано чергування сил та засобів авіації ДПСУ, проведено інші заходи”, — сказав він.
Нагадаємо, упродовж березня у зв’язку з підготовкою та проведенням виборів Президента України Державна прикордонна служба України здійснює заходи посиленої охорони кордону. Зокрема, активна фаза посилення системи охорони кордону розпочнеться вже на наступному тижні.