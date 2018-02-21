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С МВФ не удалось достичь окончательной договоренности об Антикоррупционном суде - Данилюк

С МВФ не удалось достичь окончательной договоренности об Антикоррупционном суде - Данилюк

Киев  •  УНН

 • 9884 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. С миссией Международного валютного фонда, которая приезжала в Украину, не удалось достичь окончательной договоренности в вопросах Антикоррупционного суда и энергетики. Об этом сказал в эфире "5 канала" министр финансов Украины Александр Данилюк, передает УНН.

"У нас была достаточно напряженная дискуссия в течение недели. В то же время здесь находился и вице-президент Всемирного банка... Обсуждали несколько вопросов. По некоторым мы продвинулись достаточно активно, по некоторым, например, по Антикоррупционному суду, вопросу энергетики, энергетической реформы у нас есть определенный прогресс, но окончательно договоренности не было достигнуто. Но это нормально, дальше процесс продолжается", - сказал он.

По мнению министра, визит миссии МВФ в Украину был довольно результативным.

Как сообщал УНН, в МВФ заявили, что проект об Антикоррупционном суде с поправками должен безотлагательно пройти через ВР.

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