З МВФ не вдалося досягнути остаточної домовленості про Антикорупційний суд - Данилюк

“У нас була досить напружена дискусія протягом тижня. У той самий час тут перебував і віце-президент Світового банку... Обговорювали декілька питань. По деяких ми просунулися досить активно, по деяких, наприклад, по Антикорупційному суду, питанню енергетики, енергетичної реформи у нас є певний прогрес, але остаточно домовленості не було досягнуто. Але це нормально, далі процес продовжується”, — сказав він.

На думку міністра, візит місії МВФ до України був досить результативним.

Як повідомляв УНН, у МВФ заявили, що проект про Антикорупційний суд з поправками має невідкладно пройти через ВР.