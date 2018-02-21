З МВФ не вдалося досягнути остаточної домовленості про Антикорупційний суд - Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. З місією Міжнародного валютного фонду, яка приїжджала в Україну, не вдалося досягнути остаточної домовленості у питаннях Антикорупційного суду та енергетики. Про це сказав в ефірі “5 каналу” міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає УНН.
“У нас була досить напружена дискусія протягом тижня. У той самий час тут перебував і віце-президент Світового банку... Обговорювали декілька питань. По деяких ми просунулися досить активно, по деяких, наприклад, по Антикорупційному суду, питанню енергетики, енергетичної реформи у нас є певний прогрес, але остаточно домовленості не було досягнуто. Але це нормально, далі процес продовжується”, — сказав він.
На думку міністра, візит місії МВФ до України був досить результативним.
Як повідомляв УНН, у МВФ заявили, що проект про Антикорупційний суд з поправками має невідкладно пройти через ВР.