С прошлого года средний размер выплат по больничным вырос на 19,1%

КИЕВ. 26 марта. УНН. В феврале 2020 года средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины составил 315 грн за каждый день лечения, что на 19,1% больше, чем в феврале прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда.