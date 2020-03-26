С прошлого года средний размер выплат по больничным вырос на 19,1%
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В феврале 2020 года средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины составил 315 грн за каждый день лечения, что на 19,1% больше, чем в феврале прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда.
“По итогам февраля 2020 года средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины составил 315 грн за каждый день лечения. Это на 19,1% больше, чем в феврале 2019 года”, — говорится в сообщении.
Всего за заявлениями-расчетами, полученными от работодателей в феврале, Фонд профинансировал 2 907 193 дня пребывания на больничных на сумму 915,9 млн гривен. Выплаты получили 266,5 тысяч застрахованных лиц.
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Отмечается, что эта помощь предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует потерю заработной платы (дохода).
Размер выплат в связи с временной нетрудоспособностью зависит от продолжительности страхового стажа и определяется, исходя из среднедневной заработной платы работника.
В Фонде напоминают, что среднедневная заработная плата (доход, денежное обеспечение) исчисляется путем деления начисленной за расчетный период (12 календарных месяцев) заработной платы, на которую начислен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, на количество календарных дней занятости в расчетном периоде без учета календарных дней, не отработанных по уважительным причинам.
Как ранее сообщал УНН, на 1 марта в Фонд социального страхования была задолженность по выплате застрахованным лицам материального обеспечения объемом 892,8 млн грн.