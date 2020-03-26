З минулого року середній розмір виплат за лікарняними зріс на 19,1%

КИЇВ. 26 березня. УНН. У лютому 2020 року середній розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності від Фонду соціального страхування України склав 315 грн за кожен день лікування, що на 19,1% більше, ніж у лютому минулого року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Фонду.