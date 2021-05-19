Из Ливана по Израилю выпустили четыре ракеты: ЦАХАЛ заявил об ответных ударах

Цитата

“4 ракеты только что были выпущены из Ливана по северному Израилю, 1 из которых была перехвачена Железным куполом. В ответ артиллерийские силы ЦАХАЛа наносят удары по ряду целей в Ливане”, — говорится в сообщении.

Детали

В ЦАХАЛ заявили, что готовы к любому сценарию на любом фронте.

Контекст

Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

В ЦАХАЛе заявили, что с 10 мая из сектора Газы в сторону Израиля было выпущено 3700 ракет.



Медики из Газы сообщают, что с начала нового обострения конфликта по состоянию на 18 мая погибли 213 палестинцев, 61 среди которых — дети. Еще 1442 палестинцев были ранены. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детях.