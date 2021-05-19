З Лівану по Ізраїлю випустили чотири ракети: ЦАХАЛ заявив про удари у відповідь

Цитата

“4 ракети тільки що були випущені з Лівану по північному Ізраїлю, 1 з яких була перехоплена Залізним куполом. У відповідь артилерійські сили ЦАХАЛу завдають ударів по ряду цілей в Лівані”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У ЦАХАЛ заявили, що готові до будь-якого сценарію на будь-якому фронті.

Контекст

Конфлікт в регіоні різко загострився після того, як Ізраїль прийняв рішення виселити декілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

У ЦАХАЛі заявили, що з 10 травня з сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено 3700 ракет.



Медики з Гази повідомляють, що з початку нового загострення конфлікту станом на 18 травня загинули 213 палестинців, 61 серед яких — діти. Ще 1442 палестинців були поранені. Ізраїль повідомив про 10 загиблих, в тому числі двох дітей.