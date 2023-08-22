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Из Купянского района Харьковщины с начала эвакуации вывезли почти 600 человек, среди которых 153 ребенка

Из Купянского района Харьковщины с начала эвакуации вывезли почти 600 человек, среди которых 153 ребенка

Киев • УНН

 • 479526 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. С начала обязательной эвакуации из-за вражеских обстрелов из Купянского района Харьковской области вывезли почти 600 человек, среди которых 153 ребенка. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он накануне побывал на Харьковщине, пишет УНН.

Цитата

“В Купянском районе продолжается обязательная эвакуация. Мы стремимся, чтобы люди были в безопасности. Максимально возможной на сейчас. Силами полиции, местной власти и волонтеров уже эвакуировано почти 600 человек, среди которых 153 ребенка”, — написал в своем Telegram-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Как отметил министр, враг постоянно обстреливает мирных жителей Купянского района, “пытаясь запугать и ослабить силу духа”.

Также Клименко во время рабочей поездки на Харьковщину наградил спасателей и полицейских.

Дополнение

В Харьковской области ночью российские войска атаковали город Волчанск и поселок Купянск-Узловой, есть спасенная женщина.

Напомним

9 августа руководитель Купянской РГА Андрей Канашевич подписал распоряжение об объявлении обязательной эвакуации. Людей эвакуируют из 37 населенных пунктов Купянского района области.

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