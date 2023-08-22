Из Купянского района Харьковщины с начала эвакуации вывезли почти 600 человек, среди которых 153 ребенка

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“В Купянском районе продолжается обязательная эвакуация. Мы стремимся, чтобы люди были в безопасности. Максимально возможной на сейчас. Силами полиции, местной власти и волонтеров уже эвакуировано почти 600 человек, среди которых 153 ребенка”, — написал в своем Telegram-канале министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Как отметил министр, враг постоянно обстреливает мирных жителей Купянского района, “пытаясь запугать и ослабить силу духа”.

Также Клименко во время рабочей поездки на Харьковщину наградил спасателей и полицейских.



Дополнение

В Харьковской области ночью российские войска атаковали город Волчанск и поселок Купянск-Узловой, есть спасенная женщина.

Напомним

9 августа руководитель Купянской РГА Андрей Канашевич подписал распоряжение об объявлении обязательной эвакуации. Людей эвакуируют из 37 населенных пунктов Купянского района области.