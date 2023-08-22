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З Куп’янського району Харківщини з початку евакуації вивезли майже 600 людей, серед яких 153 дитини

З Куп’янського району Харківщини з початку евакуації вивезли майже 600 людей, серед яких 153 дитини

Київ • УНН

 • 479526 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. З початку обов'язкової евакуації через ворожі обстріли з Куп’янського району Харківської області вивезли майже 600 людей, серед яких 153 дитини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він напередодні побував на Харківщині, пише УНН.

Цитата

“У Куп‘янському районі триває обов’язкова евакуація. Ми прагнемо, щоб люди були в безпеці. Максимально можливій на зараз. Силами поліції, місцевої влади та волонтерів вже евакуйовано майже 600 осіб, серед яких 153 дитини”, — написав у своєму Telegram-каналі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Як зазначив міністр, ворог постійно обстрілює мирних жителів Куп’янського району, “намагаючись залякати та послабити силу духу”.

Також Клименко під час робочою поїздки на Харківщину нагородив рятувальників та поліцейських.

Доповнення

У Харківській області вночі російські війська атакували місто Вовчанськ і селище Куп’янськ-Вузловий, є врятована жінка.

Нагадаємо

9 серпня керівник Куп’янської РВА Андрій Канашевич підписав розпорядження про оголошення обов’язкової евакуації. Людей евакуйовують із 37 населених пунктів Куп’янського району області.

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