Из Беларуси экстрадировали украинца, которого разыскивали за убийство

Так, в августе 2014 года житель Краматорска вместе со своим знакомым избил мужчину до смерти.

В ходе расследования правоохранители установили личности злоумышленников. Понимая, что ему грозит, один из них, ранее судимый местный житель 1987 года рождения, стал скрываться от правосудия. Впоследствии украинские правоохранители выяснили, что он покинул пределы страны. За нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, он был объявлен в федеральный, а затем - и в международный розыск.

В августе этого года по каналам Интерпола в полицию Донецкой области поступило сообщение, что разыскиваемый задержан белорусскими правоохранителями в Витебской области. В кратчайшие сроки были собраны все необходимые процессуальные документы, чтобы злоумышленник был экстрадирован.

Сейчас мужчина уже находится в следственном изоляторе в городе Бахмут. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.