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З Білорусі екстрадували українця, що розшукувався за вбивство

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. З Білорусі екстрадували жителя Донецької області, що розшукувався за вбивство. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

З Білорусі екстрадували українця, що розшукувався за вбивство

Так, у серпні 2014 року житель Краматорська разом зі своїм знайомим побив чоловіка до смерті.

У ході розслідування правоохоронці встановили особи зловмисників. Розуміючи, що йому загрожує, один із них, раніше судимий місцевий житель 1987 року народження, став переховуватися від правосуддя. Згодом українські правоохоронці з’ясували, що він покинув межі країни. За нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, він був оголошений у державний, а потім – і в міжнародний розшук.

У серпні цього року каналами Інтерполу до правоохоронців Донеччини надійшло повідомлення, що розшукуваний затриманий білоруськими правоохоронцями у Вітебській області. У найкоротші терміни були зібрані всі необхідні процесуальні документи, аби зловмисник був екстрадований.

Наразі чоловік вже перебуває у слідчому ізоляторі у місті Бахмут. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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