Из Белоруси в РФ везли зараженную АЧС колбасу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Российские ветеринары конфисковали на границе с Беларусью мясную продукцию, в которой обнаружили ДНК африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на Белорусский партизан.
Сообщается, что партию свиных колбас и сосисок весом около 0,5 т вез житель Тверской области РФ.
"Производителем колбас указан Гродненский мясокомбинат (Беларусь)", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутат предложил страховать фермеров от вируса АЧС
Отмечается, что с 7 сентября поставки продукции Гродненского мясокомбината в РФ ограничены. Дело в том, что Россельхознадзор не единожды обнаруживал в продукции мясокомбината ДНК АЧС, пишет издание.
Ранее УНН сообщал, что китайскую колбасу с вирусом АЧС завезли в Тайвань.
Уточним, что АЧС считается безопасной для человека.
Напомним, на прошлой неделе чума свиней поразила сразу четыре области в Украине. В течение года было зафиксировано уже свыше 130 вспышек.