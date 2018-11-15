В Тайвань завезли китайскую колбасу с вирусом АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Тайвань привезли колбасу, зараженную африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщает МЭОО "Зеленый фронт", передает УНН.
Колбаса, зараженная АЧС, была обнаружена у пассажиров парома, который приплыл из китайской провинции Фуцзянь.
Позже в министерстве сельского хозяйства Тайваня заявили, что зараженная АЧС колбаса произведена мировым лидером переработки свинины, компанией WH Group.
Сообщается, что на сегодня производственные мощности компании подвергаются тщательной проверке. Поскольку АЧС активно распространяется в Китае, Тайвань усилил проверки импортируемой свинины, пишет издание.
Напомним, вирус АЧС впервые поразил Китай в этом году.
Кроме того, болезнь уже зафиксирована в 10 странах Европы.
В Украине с начала года произошло уже более 120 вспышек вируса во всех областях страны.
По словам депутата ВРУ Сергея Тригубенко, АЧС в Украине привела к значительному росту объемов импорта свинины и сала из западных стран.