У Тайвань завезли китайську ковбасу з вірусом АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Тайвань привезли ковбасу, заражену африканською чумою свиней (АЧС). Про це повідомляє МЕГО "Зелений фронт", передає УНН.
Ковбаса, заражена АЧС, була виявлена у пасажирів порома, який приплив з китайської провінції Фуцзянь.
Пізніше у міністерстві сільського господарства Тайваню заявили, що заражена АЧС ковбаса зроблена світовим лідером переробки свинини, компанією WH Group.
Повідомляється, що на сьогодні виробничі потужності компанії ретельно перевіряють. Оскільки АЧС активно поширюється у Китаї, Тайвань посилив перевірки імпортованої свинини, пише видання.
Нагадаємо, вірус АЧС вперше вразив Китай цього року.
Крім того, хвороба вже зафіксована у 10 країнах Європи.
В Україні з початку року сталося вже більше 120 спалахів вірусу в усіх областях країни.
За словами депутата ВРУ Сергія Тригубенка, АЧС в Україні призвела до значного зростання обсягів імпорту свинини і сала із західних країн.