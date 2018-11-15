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У Тайвань завезли китайську ковбасу з вірусом АЧС

У Тайвань завезли китайську ковбасу з вірусом АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Тайвань привезли ковбасу, заражену африканською чумою свиней (АЧС). Про це повідомляє МЕГО "Зелений фронт", передає УНН.

Ковбаса, заражена АЧС, була виявлена ​​у пасажирів порома, який приплив з китайської провінції Фуцзянь.

Пізніше у міністерстві сільського господарства Тайваню заявили, що заражена АЧС ковбаса зроблена світовим лідером переробки свинини, компанією WH Group.

Повідомляється, що на сьогодні виробничі потужності компанії ретельно перевіряють. Оскільки АЧС активно поширюється у Китаї, Тайвань посилив перевірки імпортованої свинини, пише видання.

Нагадаємо, вірус АЧС вперше вразив Китай цього року.

Крім того, хвороба вже зафіксована у 10 країнах Європи.

В Україні з початку року сталося вже більше 120 спалахів вірусу в усіх областях країни.

За словами депутата ВРУ Сергія Тригубенка, АЧС в Україні призвела до значного зростання обсягів імпорту свинини і сала із західних країн.

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