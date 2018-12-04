З Білорусі до РФ везли заражену АЧС ковбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Російські ветеринари конфіскували на кордоні з Білоруссю м'ясну продукцію, в якій виявили ДНК африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на Белорусский партизан.
Повідомляється, що партію свинячих ковбас і сосисок вагою близько 0,5 т віз житель Тверської області РФ.
"Виробником ковбас вказано Гродненський м'ясокомбінат (Білорусь)", - йдеться у повідомленні.
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Відзначається, що з 7 вересня поставки продукції Гродненського м'ясокомбінату у РФ обмежені. Справа у тому, що Россільгоспнагляд неодноразово виявляв у продукції м'ясокомбінату ДНК АЧС, пише видання.
Раніше УНН повідомляв, що китайську ковбасу з вірусом АЧС завезли в Тайвань.
Уточнимо, що АЧС вважається безпечною для людини.
Нагадаємо, минулого тижня чума свиней вразила відразу чотири області в Україні. Протягом року було зафіксовано вже понад 130 спалахів.