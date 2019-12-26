С 2020 года ВСУ перейдут на новую систему питания - Министр обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Со следующего года все части Вооруженных сил Украины перейдут на систему питания по каталогу, что позволяет кардинально улучшить продовольственное обеспечение военнослужащих. Об этом министр обороны Андрей Загороднюк сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
“Вчера подписал документы для проведения торгов для всех военных частей, которые мы планируем перевести на питание по Каталогу в 2020 году. Мои поздравления всем причастным!”, — отметил министр.
Ранее в результате реформы питания в армии расширили перечень продуктов, отменили нормы их потребления и отказались от готовой продукции.
Напомним, суд разблокировал переход армии на новую систему питания.
Добавим, в июле стало известно, что ОАСК принял решение о приостановлении действия приказа Минобороны о переходе военных частей ВСУ на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году.