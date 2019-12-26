З 2020 року ЗСУ перейдуть на нову систему харчування - Міністр оборони

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. З наступного року всі частини Збройних сил України перейдуть на систему харчування за каталогом, що дозволяє кардинально покращити продовольче забезпечення військовослужбовців. Про це міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“Учора підписав документи для проведення торгів для всіх військових частин, які ми плануємо перевести на харчування за Каталогом у 2020 році. Мої вітання усім причетним!”, — зазначив міністр.

Раніше внаслідок реформи харчування в армії розширили перелік продуктів, скасували норми їх споживання та відмовились від готової продукції.

Нагадаємо, суд розблокував перехід армії на нову систему харчування.

Додамо, у липні стало відомо, що ОАСК ухвалив рішення щодо зупинення дії наказу Міноборони про перехід військових частин ЗСУ на систему продовольчого забезпечення із застосування каталогу продуктів харчування в 2019 році.

Українські Національні Новини

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