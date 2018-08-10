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С 2020 года на дороги начнут тратить 65 млрд грн в год - Омелян

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. С 2020 года на дороги будет расходоваться гарантированно больше 65 млрд грн ежегодно. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.

С 2020 года на дороги начнут тратить 65 млрд грн в год - Омелян

“В 2019 году в Дорожный Фонд поступит 75% акциза с топлива и он составит около 49 млрд грн, с 2020 — на дороги будет тратиться гарантированно больше 65 млрд грн ежегодно”, — написал Омелян.

Как напомнил он, Дорожный Фонд заработал с 1 января 2018 года. Сейчас 32,6 млрд грн (50% акциза с топлива пошло централизованно на строительство дорог), а за счет других прямых бюджетных программ и кредитных средств дорожная отрасль получила в этом году около 50 млрд грн.

Кроме того, проведена децентрализация Укравтодора и 123 тыс. км автодорог передано на областной уровень с финансированием из Дорожного Фонда — 35%.

В то же время, по словам Омеляна, в 2015 году, на всю дорожную отрасль Украины было выделено 6,5 млрд грн.

Напомним, в этом году Укравтодор обещает отремонтировать такие дороги Киев — Харьков — Довжанский, Харьков — Ахтырка, Львов — Хмельницкий — Винница — Умань, дорога от Киева до Белой Церкви. Также возможно в этом году продолжат ремонт дорог Николаев — Днепр, Днепр — Решетиловка.

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