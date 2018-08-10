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З 2020 року на дороги витрачатимуть 65 млрд грн на рік - Омелян

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Із 2020 року на дороги витрачатиметься гарантовано більше 65 млрд грн щороку. Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН.

З 2020 року на дороги витрачатимуть 65 млрд грн на рік - Омелян

“У 2019 у Дорожній Фонд надійде 75% акцизу з пального і він складе близько 49 млрд грн, з 2020 — на дороги витрачатиметься гарантовано більше 65 млрд грн щороку”, — написав Омелян.

Як нагадав він, Дорожній Фонд запрацював з 1 січня 2018 року. Наразі, 32,6 млрд грн (50% акцизу з пального пішло централізовано на будівництво доріг), а за рахунок інших прямих бюджетних програм і кредитних коштів дорожня галузь отримала цього року близько 50 млрд грн.

Крім того, проведено децентралізацію Укравтодору і 123 тис. км автошляхів передано на обласний рівень з відповідним фінансуванням з Дорожнього Фонду — 35%.

Водночас, за словами Омеляна, у 2015 році, на всю дорожню галузь України було виділено 6,5 млрд грн.

Нагадаємо, цього року Укравтодор обіцяє відремонтувати такі дороги: Київ — Харків — Довжанський, Харків — Охтирка, Львів — Хмельницький — Вінниця — Умань, дорога від Києва до Білої Церкви. Також можливо цього року продовжать ремонт доріг Миколаїв — Дніпро, Дніпро — Решетилівка.

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