С 2014 года ВСУ потеряли более 15 тыс. единиц оружия

"По информации Генерального штаба ВСУ в течение 2014-2018 годов потеряно более 15 000 единиц огнестрельного оружия. Автоматов - почти 7645, пистолетов - почти 3000, винтовок, пулеметов - 2200, гранатометов - 2258. Поставлено ​​на учет за весь период войны всего 258 единиц трофейного оружия", - сообщил А.Матиос.



Как сообщал УНН, заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в Украине "гуляет" около 400 тыс. единиц неучтенной оружия, которая, по его убеждению, завезенна из зоны боевых действий на Донбассе.



Напомним, в ООН заявили, что в руках гражданских - три четверти всего стрелкового оружия.