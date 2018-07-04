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С 2014 года ВСУ потеряли более 15 тыс. единиц оружия

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КИЕВ. 4 июля. УНН. За 2014-2018 годы Вооруженные силы Украины потеряли более 15 000 единиц огнестрельного оружия. Об этом во время заседания комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.

"По информации Генерального штаба ВСУ в течение 2014-2018 годов потеряно более 15 000 единиц огнестрельного оружия. Автоматов - почти 7645, пистолетов - почти 3000, винтовок, пулеметов - 2200, гранатометов - 2258. Поставлено ​​на учет за весь период войны всего 258 единиц трофейного оружия", - сообщил А.Матиос.

Как сообщал УНН, заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в Украине "гуляет" около 400 тыс. единиц неучтенной оружия, которая, по его убеждению, завезенна из зоны боевых действий на Донбассе.

Напомним, в ООН заявили, что в руках гражданских - три четверти всего стрелкового оружия.

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