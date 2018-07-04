З 2014 року ЗСУ втратили понад 15 тис. одиниць зброї

"За інформацією Генерального штабу ЗСУ протягом 2014-2018 років втрачено понад 15 тисяч одиниць вогнепальної зброї. Автоматів – майже 7 645, пістолетів – майже 3 тисячі, гвинтівок, кулеметів – 2200, гранатометів - 2258. Поставлено на облік за весь період війни всього 258 одиниць трофейної зброї", - повідомив А.Матіос.



Як повідомляв УНН, заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в Україні "гуляє" близько 400 тис. одиниць необлікованої зброї, яка, на його переконання, завезена з зони бойових дій на Донбасі.



Нагадаємо, в ООН заявили, що у руках цивільних - три чверті всієї стрілецької зброї.