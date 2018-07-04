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З 2014 року ЗСУ втратили понад 15 тис. одиниць зброї

З 2014 року ЗСУ втратили понад 15 тис. одиниць зброї

Київ • УНН

 • 34731 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. За 2014-2018 роки Збройні сили України втратили понад 15 тисяч одиниць вогнепальної зброї. Про це під час засідання комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності заявив Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає кореспондент УНН.

"За інформацією Генерального штабу ЗСУ протягом 2014-2018 років втрачено понад 15 тисяч одиниць вогнепальної зброї. Автоматів – майже 7 645, пістолетів – майже 3 тисячі, гвинтівок, кулеметів – 2200, гранатометів - 2258. Поставлено на облік за весь період війни всього 258 одиниць трофейної зброї", - повідомив А.Матіос.

Як повідомляв УНН, заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в Україні "гуляє" близько 400 тис. одиниць необлікованої зброї, яка, на його переконання, завезена з зони бойових дій на Донбасі.

Нагадаємо, в ООН заявили, що у руках цивільних - три чверті всієї стрілецької зброї.

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