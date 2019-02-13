С 2012 года в Украине зафиксировано почти полтысячи случаев АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В середине 2012 года в Украине был обнаружен первый возбудитель АЧС. С тех пор в стране зафиксировано 457 случаев заболевания. Об этом свидетельствует статистика сайта "СТОП АЧС", который введен в рамках проекта технической помощи ФАО "Развитие потенциала раннего выявления и реагирования на африканскую чуму свиней в Украине", передает УНН.
Всего за последние 6,5 года вирус АЧС не обошел ни одну из областей Украины. Только в прошлом году было зарегистрировано 145 случаев АЧС. В 91 случае заболевания было зарегистрировано у домашних животных, в тридцать шести - у диких. Еще в одиннадцати случаях АЧС была зафиксирована на территории инфицированных объектов.
По данным "СТОП АЧС", с начала 2019 года в Украине зафиксировано 1 случай АЧС - в селе Топило Днепропетровской области.
Напомним, как писал УНН, в этом году АЧС зафиксировали также в Киевской, Донецкой и Николаевской областях.
Также напомним, что государство до сих пор не компенсировало фермерам более 27 млн грн убытков, причиненных болезнью в прошлом году.
К этому, по словам депутата Сергея Тригубенко, привела "несостоятельность контролирующих органов (Госпродотребслужбы) выполнять свои обязанности".