АЧС вразила одразу дві області
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували нові випадки захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Донецькій та Миколаївській областях. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, передає УНН.
З 23 по 30 січня на території цих областей зареєстровані два випадки захворювання на африканську чуму свиней. Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями.
“В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС”, — уточнили контролери.
Як писав УНН, Radobank назвав АЧС головним викликом для свинарства в 2019 році.
Також зауважимо, що минулого року в Україні сталося понад 140 спалахів АЧС у різних областях. І держава досі не компенсувала фермерам понад 27 млн грн збитків, завданих хворобою.
До цього, за словами депутата Сергія Тригубенка, призвела “неспроможність контролюючих органів (Держпродспоживслужби) належно виконувати свої обов’язки”.